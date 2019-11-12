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استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:11 م
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بوابة الفجر
الفجر
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استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، متأثراً بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وشنت الطائرات الحربية إسرائيلية، اليوم، سلسلة غارات استهدفت مبنى يتواجد به مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأراضي زراعية في شمال ووسط وشرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان صحفي مقتضب، إن القبة الحديدة تمكنت من اعتراض 20 صاروخاً أُطلقت من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية .
وأوضح المتحدث العسكري، أن القذائف الصاروخية وصلت إلى جنوب مدينة تل أبيت التي تبعد عن غزة مسافة 60 كيلو متر.

وعلى ضوء التطورات الخطيرة على حدود غزة يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” جلسة طارئه له لبحث التداعيات على الحدود مع القطاع ، خاصة بعد جريمة اغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

وتوعدت الفصائل الفلسطينية، في بيانات لها، بالرد على جريمة الاغتيال التي استهدفت القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطاء .

وقصفت سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، مستوطنات غلاف غزة وحتى “غوش دان” جنوبي “تل أبيب” ، بعشرات القذائف الصاروخية
وذكرت القناة “13” العبرية أن صاروخاً ضرب منزلا وآخر سقط في فناء منزل في “سديروت”، دون وقوع إصابات، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق جنوبي “تل أبيب” ومنها “ريشون لتسيون ، حولون، بات يام”.

وقررت الجبهة الداخلية للاحتلال إلغاء الدراسة في الجامعات والمدارس في كامل منطقة “غوش دان” وغلاف غزة، بالإضافة لوقف جميع الأعمال غير الضرورية خارج المنزل، وهو إجراء يتخذ للمرة الأولى منذ نهاية الحرب صيف العام 2014، كما قررت بلدية الاحتلال في “ديمونا” بالنقب فتح الملاجئ استعدادًا لأي طارئ قد يحصل خلال الساعات القادمة .

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فلسطيني غارات بهاء أبو العطا اسرائيل استشهاد اجراء 60

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