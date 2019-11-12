بعد تحذير الأرصاد الجوية.. اتبع هذه الإجراءات لحماية منزلك من مياه الأمطار

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من الأمطار تصل حد السيول في بعض المناطق، وتصل ذروتها يوم الخميس، وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، إلا أن السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء يشهدوا أمطارا تصل حد السيول، ورغم أن في المطر خير كثير إلا أن هناك الكثير من الأسر والمنازل المصرية تتكرر معاناتهم في كل مرة تسقط فيه الأمطار، حيث تتسرب داخل منازلهم أو تتجمع على أسقف المنازل مما يسبب ضرر لها، ويُوجب عليهم كسحها قبل أن تسبب أضرارا للمنازل، وفي السطور التالية نوجه نصائح للأهالي التي تتسرب مياه الأمطار إلى داخل منازلهم.





أولا: تابع الأرصاد الجوية.. اقرأ النشرة الجوية يوميا

إذا كنت تعيش في مكان منخفض يُسهل فيه تسرب الأمطار إلى داخل منزلك، وتعاني من تعرض سقف المنزل للامطار، لابد أن تتابع الأرصاد الجوية وتقرأ النشرة الجوية يوميا، من خلال وسائل الإعلام حتى تأخد احتياطاتك إذا كانت منطقة سكنك من المناطق التي ستهطل عليها الأمطار أو السيول.





وضع الأمتعة الهامة والخطرة في مكان آمن





ضع أمتعتك الهامة في مكان معروف بالمنزل لجميع أفراد الأسرة ويفضل أن توضع على ارتفاع أعلى مما يصل له منسوب المطر إذا دخل المنزل، أو إذا كان المنزل من أكثر من طابق أنقل حاجاتك الضرورية إلى الطابق العلوي إذا توفر الوقت لذلك وإذا كان هطول الأمطار يصل لحد السيول أو إذا كنت تعلم أن منسوبها يكون كبير ونفس الشيء يسري على الأشياء الخطرة المتمثلة في "الجير والدهانات والكهرباء".





اخلي المنزل إذا لزم الأمر

حالة كون المنزل في المناطق الخطيرة المنخفضة أو مجرى سيل أو وادي يؤدي لخطورة البقاء في المنزل برجاء إخلاء المنزل والذهاب لمكان آمن لحال تحسن حالة الطقس.





مواد مهمة لمنع تسرب المياة داخل المنازل





اهتم بوجود أشياء مثل أكياس الرمل والخشب والأغطية البلاستيكية لمنع مياه الأمطار والسيول من دخولها إلى داخل المنزل إذا كنت تعلم أن دخول مياه المطر ممكن من خلال أسفل الأبواب أو السقف، أو حال وجود السكن في أماكن منخفضة أو في مجاري الأودية.





الكهرباء وقت الأمطار

إذا هطلت الأمطار والسيول ودخلت المنازل وأصبح هناك خطورة منها على الكهرباء والأجهزة الكهربائية، برجاء فصل الأجهزة الكهربائية عن الكهرباء بل قم بقطع التيار الكهربائي عن المنزل إذا لزم الإمر تجنبا لخطر الصعق الكهربي.





احتياطات أخرى داخل المنزل





قم بالتأكد من تنظيف البالوعات في المنزل وإصلاح المتضرر منها حتى تسهل عملية تصريف الحياة المتسابقة للداخل، واصلح الأجزاء التي تتسرب منها المياه إلى المنزل لمنع دخول المياه إلى الداخل وإضعاف بنيته.





احتياطات مهمة خارج المنزل تحافظ على حياتك





لا تقترب من الأسلاك الكهربائية أو أعمدة الكهرباء ولا تحاول لمس الأجسام الساقطة، لا تحاول السباحة في مياة الأمطار.





إذا كنت تملك مواشى واغنام حاول الابتعاد بمواشيك عن قيعان الأودية، وقم بإدخال ممتلكاتك الموجودة بالخارج أو تثبيتها بشكل آمن مثل الاثاث، وتأكد من تهذيب الأشجار القريبة من منزلك لتجنب وقوعها على المنزل أو محيطه.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، أنه على المواطنين وسائقي السيارات ضرورة القيادة الهادئة على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.



