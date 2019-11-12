مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل صعوده للجلسة الرابعة علي التوالي في ختام التعاملات





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع علي إرتفاع ، وصعد المؤشر العام للسوق للجلسة الرابعة على التوالي؛ بنسبة 0.74 بالمائة إلى مستوى 7981.31 نقطة ليربح نحو 58.90 ريال. بدعم من قطاع المواد الأساسية والبنوك وجرت التداولات بسوق السعودية على 112.32 مليون سهم مقارنة بـ 106.2 مليون سهم، وبسيولة تجاوزت الـ 3 مليارات ريال مقابل 2.72 مليار ريال بنهاية تعاملات أمس الاثنين.













وعن الأسهم الإكثر إرتفاعاًوإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد تصدر الارتفاعات خلال الجلسة سهم الأسماك بنحو 9.98 بالمائة، وتلاه سهم أبومعطي المرتفع بنحو 9.88 بالمائة، وسجل ايضاَ سهم الكثيري ارتفاعاً بنحو 9.87 بالمائة ، وفي المقابل، تراجع سهم الحكير بنحو 3.78 بالمائة، وسهم تهامة بنحو 1.95 بالمائة، والخليجية العامة بنحو 1.88 بالمائة ، وتصدر السيولة اليوم سهم الراجحي بنحو 337.22 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط في الحجم بنحو 11.7 مليون سهم.













أما علي مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية، فقدتصدر الارتفاعات قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.32 بالمائة، فيما تصدر قطاع الإعلام التراجعات بنحو 0.87 بالمائة.







