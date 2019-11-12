صاحب محل يطعن طفل بدار السلام.. و"الإيجار" لغز الجريمة



وبالانتقال والفحص تبين قيام "محمد خالد"، بطعنه عدة طعنات، بسبب رغبته في إيجار محل من أهل الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمد عبد الحليم، معاون أول مباحث القسم، من القبض على المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم جارهما في نفس المنطقة ويمتلك محلا آخر " مخزن" وأن يوم الواقعة طالب المتهم أهل الطفل بدفع الإيجار المتراكم عليهم ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام من خلالها المتهم بأخذ سكين من محله وقام بطعن طفلهم 3 طعنات بالبطن والصدر واليد اليمنى وتم نقله إلى المستشفى العام وفي حالة خطيرة.فيما استعجلت النيابة التقرير الطبي لحالة الطفل المجني عليه ومعرفة مدى إصابته وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.وتعود تفاصيل الوقعة عندما تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال الطفل يوسف، ومقيم بمنطقة الجزيرة، دائرة القسم، مصابا بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.