عاجل.. التشخيص الطبي لإصابة نجم برشلونة

أعلن نادي برشلونة، منذ قليل، عن التشخيص الطبي لإصابة نجمه الكرواتي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.





التشخيص الطبي لإصابة نجم برشلونة





وذكر النادي في بيان رسمي إن الكرواتي ايفان راكيتيتش مُصاب بأوتار عرقوب القدم, وهو وتر الأخيل وسيغيب على إثرها عن لقاء قرطاجنه الودي.





من ناحية أخرى، يبدو أن برشلونة الإسباني سيعاني بشكل كبير، وستتواصل المعاناة ليس مع النتائج السلبية وتراجع المستوى فقط، ولكنها توجهت ناحية ضرب الفريق بالإصابات.





ويعيش فريق البلوجرانا، فترة صعبة قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، بعد التأكد من غياب ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة والإيقافات.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية" أن هناك ثلاثة غيابات جديدة ضربت صفوف برشلونة، ولن يكونوا متواجدين في المباراة المقبلة للفريق أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت الصحيفة إلى أن كل من جوردي ألبا ونيلسون سيميدو سيغيبان للإصابة بالإضافة إلى جيرارد بيكيه الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.



