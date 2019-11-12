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الزمالك يخوض وديتين قبل استئناف الدوري

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:45 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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استقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض وديتين خلال الأسبوع الحالي أمام حرس الحدود والأميرية على هامش الاستعدادات الأخيرة للأبيض قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يخوض وديتين 

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأميرية يوم الخميس المقبل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء في الودية الأولى، بينما يستضيف الابيض حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على نفس الملعب في المباراة الودية الثانية

وقد نجح فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة في الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.

حيث تقدم كريم بامبو لفريق الزمالك في الدقيقة ١٠ من الشوط الأول، وتعادل محمد هلال لوادي دجلة من ضربة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط نفسه، بينما نجح عمرو صالح في تسجيل الهدف الثاني للاصفر في الدقيقة ٨٥.

وقد انتهى الشوط الأول من عمر المباراة بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، حيث أجرى المدير الفني للفريق الابيض التغيير الاول للفريق في الدقيقة ٨ من الشوط الثاني لمباراة وادي دجلة الودية، حيث دفع بمصطفي فتحي بدلا من محمد أوناجم.

كما دفع أيضا بأحمد زكي بدلا من كريم بامبو الدقيقة ٣٠ من زمن الشوط الثاني.. وعلاء يحيي بدلا من اسلام جابر في الدقيقة الـ 36.

وجاءت المباراة ضمن الاستعدادات الأخيرة لفريق الزمالك قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الابيض إنبي يوم ٢٥، ثم يسافر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال.

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رياضة الزمالك يخوض وديتين الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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