تباين بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

أنهتبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي تباين في أداء المؤشرات حيث هبط المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.22 بالمائة و0.93 بالمائة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو طفيف نسبته 0.04 بالمائة ، وتراجعت سيولة البورصة ببورصة الكويت اليوم بنسبة 10.6% لتصل قيم التاولات إلى 21.91 مليون دينار مقابل 24.51 مليون دينار بالأمس، كما هبطت أحجام التداول 7.6 بالمائة إلى 133.16 مليون سهم مقابل 144.15 مليون سهم بجلسة الاثنين.



