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تباين بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:44 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهتبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاءعلي تباين في أداء المؤشرات   حيث هبط المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.22 بالمائة و0.93 بالمائة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو طفيف نسبته 0.04 بالمائة ،وتراجعت سيولة البورصة ببورصة الكويت  اليوم  بنسبة 10.6% لتصل  قيم التاولات إلى 21.91 مليون دينار مقابل 24.51 مليون دينار بالأمس، كما هبطت أحجام التداول 7.6 بالمائة إلى 133.16 مليون سهم مقابل 144.15 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت فقد تراجع 8 قطاعات اليوم يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 2.4 بالمائة، بينما ارتفع قطاعان فقط، الأول المواد الأساسية وصعد بواقع 0.32 بالمائة، والثاني البنوك وارتفع بنسبة 0.03 بالمائة.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً اليوم ، فقد جاء سهم "بورتلاند" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة مُتراجعاً بنحو 15.84 بالمائة، فيما تصدر سهم "عقــار" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة 12 %، وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.4 مليون دينار مُرتفعاً 0.31 %، فيما تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات 51.31 مليون سهم مُرتفعاً 0.84 %.
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