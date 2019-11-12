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"الليلة بـ2500 جنيه".. سقوط كوافيرة لممارستها الدعارة بالعجوزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تبلغ من العمر 31 عامًا وتعمل كوافيرة، حيث قامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ2500 جنيه، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها على أنه يريد ممارسة الجنس معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.
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دعارة حوادث الفجر اخبار الحوادث

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