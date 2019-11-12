المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي: إنشاء صناديق فرعية للاستثمار في قطاعي السياحة والطاقة





قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق لديه العديد من التوجهات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.





وتابع "سليمان" خلال تصريحات صحفية، أن الصندوق سيسعي لانشاء صناديق فرعية للاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة و الصناعات الغذائية، قائلا في قطاع السياحة سنوقع اتفاقية مع وزارة الاثار خلال الايام المقبلة للحصول على حق انتفاع لبعض المناطق، وفي قطاع الطاقة لدينا فرص واعدة مع الاتجاة لتصدير الفائض.





وكان "سليمان" أعلن عن خطط الصندوق لزيادة رأسمالة خلال ثلاث سنوات إلى تريليون جنيه من 200 مليون جنيه حاليا، كما يبلغ رأسمال المدفوع نحو 5 مليارات جنيه تم سدادخ بالكامل من الحكومة.





ويستهدف الصندوق استغلال الأصول الغير مستغلة بالدولة وتعزيز العائد على الاستثمار بها.



