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اللواء ناجى شهود: نعمة من الله على مصر وشعبها أننا كشفنا مؤامرة الإخوان مبكرا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:44 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن من نعمة الله على أرض مصر وشعبها، أنهم استطاعوا اكتشاف مؤامرة الإخوان مبكرًا، ولم يستمروا في الحكم أكثر من سنة.

وأشار "شهود"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن من حظ الأخوان الأسود أنهم حكموا مصر في فترة الفضيحة فيها على الملىء، منوهًا إلى أن المؤتمر الذي عقده المعزول محمد مرسي لمناقشة سد النهضة وأذيع على الهواء "قلب الدنيا علينا".

ووجه رسالة إلى المصريين: "اوعوا يا مصريين تسلموا دماغكم أو قلبكم للتليفون المحمول.. هما بيبعتوا حاجات فيها سم فالعسل عشان يوجهونا لمنطقة معينة، والإخوان كتاب مفتوح وتصرفاتهم معروفة".

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