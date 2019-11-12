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شكوك حول مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول القادمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:37 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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قال الصحفي الإنجليزي الشهير ‏بول جورست التابع لصحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تم إخباره أن مشاركة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول وأندي روبيرتسون ظهير أيسر الريدز ضد كريستال بالاس الجولة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في محل شك لان كلا اللاعبين يعانيان من إصابة في الكاحل بعد مباراة مانشستر سيتي السابقة في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

شكوك حول مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول القادمة

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قد انضم لمعسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء في برج العرب بمدينة الإسكندرية لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 رغم أصابته.

وكان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا هاما على ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة و يشارك في المباراة حتي الدقيقة 77 ليتم تبديله بعد شعوره بالإصابة.

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