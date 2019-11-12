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رنا سماحة تحتفل بأول مليون مشاهدة لأغنية "أميرة الحب" (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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رنا سماحة
رنا سماحة
أحمد رمضان متولي
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حصدت النجمة رنا سماحة، نجاح أحدث أعمالها الغنائية، أغنية "أميرة الحب" من إنتاج لايف ستايلز ستديوز.

 

في هذا السياق، حقق فيديو كليب أغنية "أميرة الحب" أول مليون مشاهدة بعد مرور 3 أسابيع من طرحه عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على اليوتيوب.

 

وشكرت رنا سماحة جمهورها على دعمهم للأغنية، وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر "الحمدلله ⁧‫اميرة الحبمليون مشاهدة شكرا لاحلى جمهور مبسوطة ان الاغنيه عجبتكم وشكرا لشركة لايف ستايلز ستديوز وكل فريق عمل الكليب".

 

أغنية "أميرة الحب" من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع سوات أيدوغان والكليب من إخراج عادل سرحان.



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