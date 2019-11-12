عمرو دياب يوقع عقد انضمامه إلى شركة "شبكة" للتسويق الرقمي (صورة)

أعلنت شركة "شبكة" الرّائدة في مجال التوزيع الرقمي، عن توقيع الهضبة عمرو دياب عقد انضمامه إلى الشركة التي ستكون مسؤولة عن توزيع محتواه الفني الرقمي على يوتيوب.

وعن هذه الخطوة المهمّة عبّرت "ريان شريف" الشريك الإداري والمدير الإقليمي لدولة مصر في "شبكة"، عن سرورها وافتخارها باقتحام السوق المصري من أوسع أبوابه بتوقيع الفنان "عمرو دياب"عقد انضمامه للشركة التي استطاعت الحصول على ثقة العديد من الفنانين الكبار منذ تأسيسها عام 2010 برئاسة "طارق وعلاء مكي" وشراكة كل من "أنطوان نعمة وغسان أيوب"، مؤكِّدة أن التعاون مع الفنان "عمرو دياب " ليس إلا الخطوة الأولى في مجال دخول السوق الفني المصري، مضيفة : "سنواصل مشوارنا في كسب ثقة كبار النجوم في مصر، كما حدث في لبنان والبلدان العربية المجاورة، مثل تونس والمغرب والعراق".

مبيّنة أن إستراتيجية الشركة تهدف إلى خلق شكل جديد في عالم الفن، بعيدًا عن المدرسة التقليديّة في هذا المجال، حيث تسعى بشكل مستمرّ إلى التغيير والتطوير في عالم التوزيع الفني، سواء من ناحية التسويق أم من خلال التقنيّات الجديدة التي ستحدث ثورة في العالم الرّقمي.

من جانبه أكّد "عيسى عوطة" الشريك الإداري ومدير تطوير الأعمال أنّ التعاقد مع الهضبة عمرو دياب يعدّ خطوة كبيرة، تأتي بعد خطوات ثابتة في مجالي التوزيع والتسويق الرقمي، حيث استطاعت "شبكة" إثبات تفوّقها من خلال المصداقية والشفافيّة التي عرفت بهما في جميع الدول المتواجدة فيها.

مشيرًا إلى أنها إضافة مهمّة في توسيع دائرة شركة "شبكة" التي تضمّ أكثر من 200 فنان، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدّل يتخطّى المليار مشاهدة على اليوتيوب شهريًّا، مضيفًا : "نحن نسعى إلى تعزيز تواجد فنانينا على جميع المنصّات ، من خلال استراتيجيات تسويق مدروسة وهادفة، مع وعد بمفاجآت لاحقة في المستقبل القريب".

واختتما تصريحاتهما بأن الخطوة المقبلة لشركة "شبكة"، هي تعزيز تواجدها في "مصر ودول الخليج"، لتصبح الأكثر انتشارًا في هذا المجال في الشرق الأوسط بأكمله.