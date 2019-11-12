حجب حساب نجل حسن نصرالله على تويتر

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حجب حساب جواد نصرالله، نجل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

ووفقًا للقناة، أن موقع "تويتر" علق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع، التي شرحها عبر رابط منفصل، ومن بينها: العنف، الإرهاب، التطرف العنيف، الاستغلال الجنسي للأطفال، الاعتداء، التحرش، التحريض على الكراهية، الانتحار، إيذاء النفس، الوسائط الحساسة، الرسوم العنيفة، خدمات غير قانونية وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية.

وذكرت القناة، أن خطوة "تويتر" جاءت بعد عام على إدراج وزارة الخزانة الأمريكية جواد حسن نصر الله، على قائمة الإرهاب، في أكتوبر 2018.

واعتبرت الولايات المتحدة حينها، جواد نصر الله، "مسؤولا عن هجمات إرهابية في إسرائيل والضفة الغربية"، واتهمته بتجنيد فلسطينيين من أجل شن هجمات على إسرائيل.





وأكدت المصادر على أن لأزمة تتعمق ولم يتغير شيء، حتى الآن، و الطريق مسدود تمامًا.

وفي سياق آخر، أعلنت جماعة "حزب الله" اللبناني، أنها لن تقدم تنازلات بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وقالت مصادر رفيعة، إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، في حين قالت جماعة حزب الله، إنها لن تُرغم على تقديم تنازلات.

وقالت المصادر إن اجتماعًا بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من جماعة حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء يوم السبت دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.