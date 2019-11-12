ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى

أهم المنتجات التى تضمنها مجلة عروض كارفور

تضمنت مجلة عروض كارفور حتى 18 نوفمبر الجارى العددي من السلع الغذائية والاطعمة المجففة والمجمدة التى تحتاج اليها الاسرة المصرية خاصة للمدارس والاطفال فضلا عن بعض الاجهزة والسلع المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض المسليات والحلويات وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.





عروض كارفور على اللحوم والدواجن ومنتجات الالبان

كانت السلع الغذائية والاطعمة اهم المنتجات التى تضمنتها مجلة عروض كارفور، حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعروستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.







