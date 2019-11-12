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ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:18 م
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مجلة عروض كارفور
مجلة عروض كارفور
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مجلة عروض كارفور 
اعلنت سلاسل محلات كارفور على مستوى الجمهورية مجلة عروضها الجددية والتى تبدا من اليوم 12 نوفمبر 2019 وتستمر حتى 18 نوفمبر 2019، وشملت مجلة العروض خلال الفترة الحالية العديد من السلع والمنتجات  والاطعمة التى يحتاج اليها المستهلك حيث يتمتع كارفور بقاعدة كبيرة من المستهلكين بكافة فروعه ومنافذه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وبالاخص القاهرة والجيزة والاسكندرية وجاءت مجلة العروض على النحو التالي:

ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى
ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى
ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى
ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى

أهم المنتجات التى تضمنها مجلة عروض كارفور
تضمنت مجلة عروض كارفور حتى 18 نوفمبر الجارى العددي من السلع الغذائية والاطعمة المجففة والمجمدة التى تحتاج اليها الاسرة المصرية خاصة للمدارس والاطفال فضلا عن بعض الاجهزة والسلع المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض المسليات والحلويات وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.

عروض كارفور على اللحوم والدواجن ومنتجات الالبان 
كانت السلع الغذائية والاطعمة اهم المنتجات التى تضمنتها مجلة عروض كارفور، حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعروستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.


ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى
ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى
ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى
ننشر مجلة عروض كارفور الجديدة ابتداءا من اليوم وحتى 18 نوفمبر الجارى
 معلومات حول كارفور هايبر ماركت 
ويعتبر كارفور تاريخ كبير في العالم اجمع ، حيث يعود تاسيسية الى 3 اشخاص فرنسيين وكانت اولى فرعه في فرنسا، وهو واحد من اشهر السلال التجارية لبيع التجزئة في العالم وتنتشر فروعة في اوروبا واسيا وامريكا وغيرها من القارات والدول حول العالم ، وتم تاسييسه في 30 نوفمبر من عام 1959 في مدينة انسي الفرنسية ومن اهم الشركات التابعة له  كارفور ماركت، أتكادو، كارفور بلانيت، شمبيون، Ed، مارشي بلوس، Carrefour Express.

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