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الاتحاد السكندري يخوض معسكر بالسعودية ومواجهة ودية استعدادا للمحرق البحريني

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:23 م
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الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
محمد الصو
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أنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المحرق البحريني، بكأس محمد السادس ملك المغرب أبطال العرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، معسكرا مغلقا بمدينة جدة السعودية بالفترة من 16 نوفمبر إلى 21 من نفس الشهر.

ونجحت إدارة النادي، في توفير مباراة ودية للفريق ضد الوحدة السعودي، خلال معسكر الفريق يوم الاثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في دور الـ16 للبطولة العربية.

ومن المنتظر أن يؤدى الفريق عمرة خلال تواجده بالأراضي السعودية بمدينة مكة يوم 19 نوفمبر ، على أن يُغادر الفريق متجها إلى مملكة البحرين يوم 21 نوفمبر.

ويقيم زعيم الثغر معسكرا في البحرين حتى موعد المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر و العودة إلى مدينة الإسكندرية اليوم التالى 27 نوفمبر.

وكان الاتحاد السكندري، نجح في تحقيق الفوز على المحرق البحريني، بهدفين دون رد بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس ملك المغرب أبطال العرب.
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