الولايات المتحدة الأمريكة تحتل المركز الأول..تعرف على دول العالم الأكثر إستماعا لعمرو دياب



أول فنان عربي يحصل على إعلان ضخم



النجم الأيقوني يصبح أول فنان، يغني باللغة العربية، ليحصل على إعلان ضخم بهذه الأهمية، وتعليقًا على التزام تطبيق الموسيقى العالمي بدعم المواهب الإقليمية والموسيقى العربية، قال كلاوديوس بولر، المدير العام لـSpotify الشرق الأوسط وأفريقيا: "نعتبر إيصال الفنانين إلى العالمية وموسيقى الفنانين إلى العالم جزء أساسي من رؤية Spotify.





وأضاف " كلاوديوس" شاهدنا تفاني عمرو دياب بالموسيقى العربية لما يقرب أربعة عقود متتالية ونمو قاعدة معجبيه وتوسعها إلى جميع أنحاء العالم، لذلك نحتفل اليوم بإنجازات دياب ونفخر برؤيته متألقًا على المنصة العالمية".



وأشار " كلاوديوس" عشاق دياب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسيرته الممتدة على مدى عقود، وهو ليس غريبًا على الولايات المتحدة، فانشغل الفنان الأسطوري في غناء ألحان منطقة المتوسط في جميع أنحاء العالم ولديه قاعدة استماع ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت الدولة الأولى بنسبة بث أغانيه على Spotify وتليها السويد وألمانيا.



سعادة عمرو دياب



قال عمرو دياب لـSpotify:"الموسيقى هي لغة نعبر فيها عن المشاعر، وليست فقط مجرد كلمات. أنا فخور جدًا لقدرتي على التأثير بالمستمعين في كافة أنحاء العالم عبر الموسيقى التي أقدمها. أتاح Spotify للعديد من الفنانين التواصل مع معجبيهم وتخطي الحدود الجغرافية وأنا سعيد بذلك".



كما تظهر شعبية دياب العالمية في أحدث حملة تسويقية لـSpotify تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو الممتعة التي تم تصويرها في أماكن مختلفة حول العالم، ظهر فيها أشخاص من غير العرب وهم يحاولون الغناء مع خلفية أغاني الهضبة الحديثة والأيقونية.



ويوضّح سعيد سعيد، أحد المعلّقين البارزين في مجال الموسيقى: "لطالما استلهم عمرو دياب موسيقاه من دول البحر المتوسط. ومن ثم أخذ موسيقى البوب العربي في اتجاه جديد، ومن هنا تنبع أهمية ما يقدمه من أعمال موسيقية".



وشهدت جولة عام 2013 الاحتفال بمسيرة دياب المهنية التي بيعت كافة بطاقاتها في أستراليا ورومانيا واليونان. كما تم تصنيفه ضمن سجل غينيس للأرقام القياسية في عام 2016 لأنه حقق رقم قياسي بعدد جوائز الموسيقى التي فاز بها في حفل جوائز الموسيقى العالمية.



استمعوا إلى أغانيه الشهيرة مثل "نور العين" و"أنا غير" وارقصوا على أنغام موسيقاه الرائعة في قائمة أغاني Spotify بعنوان This Is Amr Diab.



أجري تطبيق "سبوتيفاي" إحصائيات حول نسب الإستماع للنجم المصري العربي، الأكثر شهرة في الشرق الأوسط عمرو دياب، لمعرفه الدول الأكثر إستماعًا حول العالم لأغانيه.وظهرت النتائج بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تحتل المركز الأول، من بين الدول في الأكثر إستماعًا لعمرو دياب، خلال الخمس سنوات الماضية تليها السويد، وألمانيا، ثم المملكة المتحدة، وتأتي كندا في المركز الخامس والأخير.بينما تأتي نسبة الذكور أعلي من نسبة الإناث الذي يفضلون الإستماع لموسيقي عمرو دياب، وتصل نسبة الذكور إلي 49% بينما نسبة افناث 40%.