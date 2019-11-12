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HD تايم سبورت online مشاهدة مباراة جنوب افريقيا وساحل العاج بث مباشر time sport مشاهدة مباراة كوت ديفوار يلا كورة ماتش ج

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:10 م
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جنوب افريقيا وساحل العاج
جنوب افريقيا وساحل العاج
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كورة اون لاين مشاهدة ماتش ساحل العاج و جنوب إفريقيا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة
 
يواجه فريق كوت ديفوار نظيره فريق جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام  ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
 
كورة اون لاين مشاهدة ماتش ساحل العاج و جنوب إفريقيا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة
 
يسعى منتخب كوت ديفوار للوصول إلى النقطة السادسة  لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بتحقيق الفوز منتخب الأولاد ، بينما يتطلع جنوب إفريقيا للفوز لتعديل المسار وتكرار التأهل للمرة الثانية على التوالي عقب دورة الألعاب ريو دي جانيرو عام 2016.
 
كورة اون لاين مشاهدة ماتش ساحل العاج و جنوب إفريقيا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة
 
عقب الفوز على نيجيريا في الجولة الأول بهدف نظيف جاء عن طريق سيلاس جناكا من ركلة جزاء ، يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الثانية  ، في المقابل سقط منتخب جنوب إفريقيا في فخ التعادل السلبي مع منتخب زامبيا.

كورة اون لاين مشاهدة ماتش ساحل العاج و جنوب إفريقيا الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة


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