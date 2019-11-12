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وزير الدفاع الروسي يشيد بدور مصر في مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:16 م
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وزير الدفاع
وزير الدفاع
كريم وزيري
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التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول سيرجي شويجو، وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، لحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكرى المشتركة المصرية الروسية، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز أوجه التعاون في ضوء العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وترأس الوزيران، اجتماعات لجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية الروسية والتي تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم أفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، كذلك حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة
وفى نهاية الجلسة الختامية وقع الوزيران محضر لجنة التعاون العسكرى.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الروسى بالقاهرة.

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