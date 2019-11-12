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"الإفتاء" لمتصلة: "هاتي زوجك من ودانه وإحنا هنربيه"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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الإفتاء
الإفتاء
هدى عبدالرازق
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وجهت سيدة سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها على "الفيسبوك"، قائلة: "زوجي لا يصلي، ولا يراعي الله فيها، وعندما يراها تصلي وتقرأ القرآن يعتدي عليها بالضرب، وألقى عليها يمين الطلاق، ولا يريد ردها حتى لا يدفع الكفارة.. فماذا تفعل".

ومن ناحيته رد الدكتور أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، "كفارة إيه اللي بتتكلمي عليها، ده اعتداء على كتاب الله.. هاتيه من ودانه دار الإفتاء، وإحنا هنربيه".

وورد سؤال من شخص عن حكم شق الجيوب في حالة الضيق،و عقب عضو لجنة الفتوى، "ده خلق نسائي.. اخص ميصحش"، موضحا أن شق الجيوب ذنب وكفارته التوبة، مؤكدا أن استعمال اليد اليسرى ليس حرامًا.

وأكد عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن المتوفي يشعر بأهله، وذلك ردا عن سؤال هل المتوفي يشعر بأهله، موضحا أنه يمكن لشخص تأدية العمرة لشخص حي بشرط أن يكون هذا الشخص مريض، ولا يمكنه حتى الجلوس على كرسي.
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