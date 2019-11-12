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"القصير": البنك الزراعي أصدر 160 ألف كارت للفلاح

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:54 م
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السيد القصير رئيس البنك الزراعي
السيد القصير رئيس البنك الزراعي
محمد عصام
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قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي، إن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر جاء ببسب دعم القادة السياسية لهذا البرنامج بجانب الوعي الذي حدث للموطن بضرورة تنفيذ تلك الاصلاحات.

وتابع، "القصير" خلال تصريحات صحفية، أن البنك يعمل مع الحكومة  في خطة التحول الرقمي من خلال التوسع في تقديم ونشر كارت الفلاح الذي نجح تطبيقة بالمرحلة الأولي بمدينتي السويس وبورسعيد وبلغ اجمالي ما تم إصداره من تلك الكروت حتي الآن نحو 160 الف كارت، بالإضافة إلى كروت مسبقة الدفع ميزة التي اصدرها البنك منها نحو 720 ألف بطاقة حتي الان.

وأضاف "القصير"، أن المناقصة المطروحة من قبل البنك لتطوير البنية التحتية لع ومساعدة في تقديم الخدمات الماليه الرقمية تقدم لها اربع شركات رافضًا الافصاح عن أسماء تلك الشركات أو موعد الإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة.

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