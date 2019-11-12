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المملكة المتحدة.. "كوربين" متوتر للغاية بشأن الانتخابات بعد الهجوم الإلكتروني

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:10 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قال زعيم حزب العمل البريطاني المعارض "جيريمي كوربين"، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم السيبراني الواسع النطاق على المنصات الرقمية لحزبه قبل أسابيع فقط من الانتخابات الوطنية، جعله يشعر بالقلق إزاء بقية الحملة.

وقال عندما سئل أحد المراسلين، إنه ذا كانت هذه علامة على أشياء ستأتي في هذه الانتخابات، فأنا أشعر بالتوتر الشديد حيال ذلك كله لأن الهجوم السيبراني ضد حزب سياسي في الانتخابات أمر مشبوه وشيء قلق للغاية.

وأضاف كوربين أن الحزب كان يدرس من الذي ربما كان وراء الهجوم.

كما قال حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الثلاثاء، إنه تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق على منصاته الرقمية قبل أسابيع فقط من الانتخابات الوطنية لكنه واثق من عدم حدوث أي خرق للبيانات.

وحذرت أجهزة الأمن البريطانية من أن روسيا ودول أخرى، قد تستخدم الهجمات الإلكترونية أو الرسائل السياسية المثيرة للخلاف على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة تعطيل انتخابات 12 ديسمبر.

وقال متحدث باسم الحزب في بيان "لقد شهدنا هجومًا إلكترونيًا متطورًا وواسع النطاق على منصات العمل الرقمية".

ولقد اتخذنا إجراءات سريعة وفشلت هذه المحاولات بسبب أنظمتنا الأمنية القوية، تم الحفاظ على سلامة جميع منصاتنا ونحن واثقون من عدم حدوث أي خرق للبيانات ".

وقال مسؤول أمني على دراية بالأمر لرويترز، إن الهجوم كان محاولة قصيرة الأجل وغير متطورة نسبيًا لهدم بعض المواقع الإلكترونية للحزب عن طريق إغراقهم بحركة مرور ضارة.

وقال المسؤول "لقد كان كل يوم حقًا ولا شيء أكثر مما كنت تتوقع رؤيته بشكل منتظم، بدا الأمر وكأنه شخص يشعر بالملل في غرفة نومه باستخدام الروبوتات.

وقال المتحدث باسم حزب العمل، إن الحزب قد أبلغ الحادث إلى "مركز الأمن السيبراني الوطني" وأنه في حين أن الهجوم "قد أبطأ بعض أنشطة حملتنا"، إلا أنه تم استعادتها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المركز القومي للأمن السيبراني في بريطانيا، وهو جزء من وكالة استخبارات إشارات مقر الاتصالات الحكومية.

وتذهب بريطانيا إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر في انتخابات، دعا إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون لمحاولة الخروج من مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ثلاث سنوات منذ أن صوتت البلاد على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

كما حقق تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان في النشاط الروسي في السياسة البريطانية، ويشتمل على اتهامات بالتجسس والتدخل في استطلاعات الرأي، بما في ذلك استفتاء 2016 البريكست والانتخابات الوطنية لعام 2017.

ولكن الحكومة رفضت نشرها قبل الانتخابات المقبلة.
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