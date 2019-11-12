«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا وساحل العاج بث مباشر beIN المفتوحة تايم سبورت I7SRY رابط ماتش كوت ديفوار اليو

بث مباشر يلا شووتyalla shoot ، كوورة أون لاين، الأسطورة بث مباشر مباراة كوديفوار، koora live ، يحتضن ستاد السلام اليوم الثلاثاء الموافق 12-11-2019 مباراة قوية وحاسمة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بين منتخبي ساحل العاج وجنوب إفريقيا، في لقاء قوي وسيكون فيصل في ترتيب المجموعه في البطولة التى تستضيفها مصر نوفمبر الجاري، بث مباشر مواجهة جنوب إفريقيا وكوديفوار





موعد مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب kora on line، يلا شووت

Koora live، بث مباشر، elostora، بث مباشر اليوم يستعد ملعب السلام لإستضافة مباراة قوية تجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش، كوورة لاين بث المباشر جنوب إفريقيا elostora.





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