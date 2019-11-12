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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا وساحل العاج بث مباشر beIN المفتوحة تايم سبورت I7SRY رابط ماتش كوت ديفوار اليو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:07 م
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جنوب افريقيا وساحل العاج
جنوب افريقيا وساحل العاج
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بث مباشر يلا شووتyalla shoot ، كوورة أون لاين، الأسطورة بث مباشر مباراة كوديفوار، koora live ، يحتضن ستاد السلام اليوم الثلاثاء الموافق 12-11-2019 مباراة قوية وحاسمة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بين منتخبي ساحل العاج وجنوب إفريقيا، في لقاء قوي وسيكون فيصل في ترتيب المجموعه في البطولة التى تستضيفها مصر نوفمبر الجاري، بث مباشر مواجهة جنوب إفريقيا وكوديفوار

موعد مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب kora on line، يلا شووت
Koora live، بث مباشر، elostora، بث مباشر اليوم يستعد ملعب السلام لإستضافة مباراة قوية تجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش، كوورة لاين بث المباشر جنوب إفريقيا elostora.

Yalla shoot. بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب، be in sports، كوورة أون لاين، يستعد ملعب السلام لإستضافة مباراة قوية تجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش، google live streem وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD والتردد الأرضي لقناة Time Sport HD.

ترتيب المجموعه الثانيه قبل مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب، بث مباشر يلا شووت yalla shoot، ساحل العاج 3 نقاط، جنوب إفريقيا نقطة، زامبيا نقطة، نيجيريا بلا نقاط، كوورة أوت لاين، كوورة لايف مواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، koora on كوورة أون مواجهة منتخب ساحل العاج.
بث مباشر يلا شووت، koora on line حقق منتخب ساحل العاج الفوز في اللقاء الأول علي منتخب نيجيريا بهدف دون رد من ركلة جزاء بينما حسم التعادل السلبي مباراة زامبيا وجنوب إفريقيا، بث مباشر أمم إفريقيا للناشئين، كرة القدم بث مباشر، ، google live

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