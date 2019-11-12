Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول أممي يدعو إلى حكومة لبنانية جديدة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
دعا مسؤول كبير بالامم المتحدة فى لبنان، جان كوبيس، اليوم الثلاثاء الى تشكيل عاجل لحكومة جديدة مكونة من اشخاص معروفين بكفاءتهم، والذي سيجعل البلاد فى وضع افضل للمطالبة بالدعم الدولى، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون: "الوضع المالي والاقتصادي حرج، ولا يمكن للحكومة والسلطات الأخرى الانتظار لفترة أطول للبدء في معالجته".

وحث كوبيس السلطات على إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إعطاء الناس الثقة وحماية مدخراتهم.

و كان قد احتشد المحتجون اللبنانيون خارج مؤسسات الدولة والوزارات لمواصلة الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتجمع عشرات الأشخاص يوم الأربعاء خارج وزارات العدل والتعليم والوزارات الأخرى بالإضافة إلى شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وإدارة الضرائب.

في أسبوعهم الثالث، تبنى المتظاهرون تكتيكًا جديدًا مع مؤسسات الدولة المحيطة لتعطيل عملهم. إنهم يتهمون المسؤولين بسحب أقدامهم لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر استجابةً للاحتجاجات الجماهيرية.

وافق المتظاهرون يوم الثلاثاء على تحويل تركيز الاحتجاجات وفتح الطرق الرئيسية لتخفيف حركة المرور والسماح للناس بالعودة إلى العمل.

حيث أغلق المتظاهرون الطرق في بيروت وفي أجزاء أخرى من لبنان يوم الاثنين، مما زاد من موجة المظاهرات التي شلت البلاد لأكثر من أسبوعين.

يحتج المتظاهرون على النخبة الحاكمة في لبنان منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء الأسبوع الماضي.

وقال شهود ان عددا من الطرق الرئيسية أغلقت في العاصمة بيروت. تم إلغاء المدارس للأسبوع الثالث.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية إن المتظاهرين أغلقوا الطرق في مناطق أخرى بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية وجنوب بيروت في منطقة خلده على الطريق السريع الرئيسي إلى جنوب لبنان.

وقد استقال الحريري يوم الثلاثاء بعد أن قال إنه فشل في حل الأزمة التي أطلقتها الاحتجاجات ضد نخبة حاكمة متهمة بالفساد المستشري وتوجيه لبنان نحو الانهيار الاقتصادي.

وقد عارض حزب الله، وهو خصم سياسي للحريري، قراره، قائلًا إنه سيضيّع الوقت اللازم لسن الإصلاحات اللازمة بشكل عاجل لسد الثغرات في تمويل الدولة.

وقال زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب متلفز "يجب تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن... ويجب علها أن تستمع إلى مطالب الناس الذين خرجوا إلى الشوارع".

وأضاف "يجب أن يكون هناك عمل جاد لأن الوقت ضيق وكذلك صبر الناس"، مشيرا الي أن هدف الحكومة يجب أن يكون استعادة الثقة.

بعد تحذير الأسبوع الماضي من فراغ السلطة الذي قد يؤدي إلى الفوضى وحتى الحرب الأهلية، قال نصر الله يوم الجمعة إن "صبر ووعي" اللبنانيين سيساعدهم لتجنب مثل هذه السيناريوهات.

أوضحت الكتلة البرلمانية لحزب الله الخميس، إن استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء، ستهدر الوقت المتاح لسن الإصلاحات التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.

وفي بيان متلفز قرأه أحد نوابها، قالت الكتلة إن المشاورات البرلمانية يجب أن تأخذ "مجراها الطبيعي" لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة.

وقال البيان "لقد دع الكتلة (البنك المركزي) إلى اتخاذ جميع التدابير والخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضمان تجنب خروج الوضع النقدي في البلاد عن السيطرة، وخاصة في هذا الوقت الدقيق والصعب".

واستقال الحريري الثلاثاء الماضي، وتوغل المئات من أنصار "حزب الله" في معسكر الاحتجاج الرئيسي المناهض للحكومة في العاصمة اللبنانية، وأشعلوا النار في الخيام وحطموا الكراسي البلاستيكية وطردوا المحتجين.

هذا وتجولت شرطة مكافحة الشغب في الشوارع لكنها بدت عاجزة عن إيقاف المتظاهرين، الذين هتفوا بالشعارات الدينية الشيعية، واندلعت المشاجرات في البداية في وقت مبكر من اليوم، عندما قام الرجال بإخلاء المحتجين من الطرق الرئيسية، قبل شن هجومهم على موقع الاحتجاج الرئيسي في بيروت، حيث يقيم المتظاهرون في المخيمات منذ ما يقرب من أسبوعين.

مثلت هذه الثورة نقطة تحول عنيفة في احتجاجات لبنان، التي دعت إلى استقالة الحكومة والإطاحة بالطبقة السياسية، التي هيمنت على البلاد منذ حربها الأهلية بين عامي 1975 و1990، وتسيطر الحكومة على الفصائل المتحالفة مع حزب الله، أقوى جماعة مسلحة في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حكومة لبنانية جديدة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان استقالة الرئيس

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ 37 دقيقة

رودريجو يفاجئ ريال مدريد بقرار مثير

منذ أقل من ساعتين

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

موجة من العنف اللبناني بعد استقالة الحريري

قيادة الجيش اللبناني تدعو المحتجين إلى فتح الطرق

"الحريري" يهز "تويتر": المناصب بتروح وتيجي.. و"عون" يطلب من الحكومة تصريف الأعمال

الأمن اللبناني يكافح لإعادة فتح الطرق مع استمرار الاعتصامات

حزب الله: استقالة الحريري تهدر الوقت اللازم للإصلاح

لبنان: المحتجون يضغطون على الأحزاب السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status