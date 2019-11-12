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قبل المكنسة.. سكرتير محافظة الإسكندرية يتابع تجهيزات الأحياء لاستقبال النوة (صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:55 م
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الجولة
الجولة
محمد رجب - دينا حسن
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شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال نوة الأمطار المقبلة.

وقام اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام بالمحافظة، بجولة تفقدية لمتابعة تجهيزات الأحياء لاستقبال نوة المكنسة ومتابعة كافة خدمات الرصف والنظافة بأحياء وسط وغرب وذلك بحضور العميد فادي وديع رئيس حي وسط واللواء هشام كمال رئيس حي غرب.

على جانب آخر، شن حي الجمرك بقيادة نجوى أمين، رئيس الحي، حملة مكبرة للتصدي للبناء المخالف بـ٤ عقارات مخالفة، حيث توجهت الحملة لمعاينة العقار رقم ١٠،١٢ بشارع سيدى كظمان، وتم فك شدة خشبية وتكسير سقف مسطح واعمدة الدور الثانى عشر علوى وتم تكسير الحوائط الداخلية بالدور الحادى عشر علوى وتم التحفظ على مواد البناء وايداعها مخزن الحى.

وخلال الحملة، تم التحفظ على مواد بناء من أمام العقار رقم ٥٦ بشارع نصر الدين وكذا التحفظ على ونش وموتور و٢كوريك و٢براويطة وإيداعهم فى مخزن الحى، كما تم إعاده فك شدة خشبيه تم تشيدها مرة آخر بالعقار ٢٧شارع وكالة الليمون، والتحفظ على مجموعة من مواد البناء والتحفظ على حديد فى حرم الطريق العام أمام العقار ٣٣ وكالة الليمون.

قبل المكنسة.. سكرتير محافظة الإسكندرية يتابع تجهيزات الأحياء لاستقبال النوة (صور)
قبل المكنسة.. سكرتير محافظة الإسكندرية يتابع تجهيزات الأحياء لاستقبال النوة (صور)
قبل المكنسة.. سكرتير محافظة الإسكندرية يتابع تجهيزات الأحياء لاستقبال النوة (صور)
قبل المكنسة.. سكرتير محافظة الإسكندرية يتابع تجهيزات الأحياء لاستقبال النوة (صور)
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