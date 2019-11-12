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هل تناول اللحم الجملي ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:47 م
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دار الإفتاء
دار الإفتاء
هدى عبدالرازق
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وجهت سيدة سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها على "الفيسبوك"، قائلة: "هل يجوز للمرأة الخروح خلف الجنازة".
 
ومن ناحيته رد الدكتور أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يمكن للمرأة الخروج في صلاة الجنازة طالما ملتزمة بالآداب الشرعية الملبس.

وأوضح عضو لجنة الفتوى، أنه لا يجوز تركيب المرأة رموش صناعية حال إذا كانت تمنع وصول المياه أثناء الوضوء، وإذا كانت لا يمكن إزالتها للاغتسال من الجنابة والحيض.

سأل شخص هل تناول اللحم الجملي يستوجب الوضوء؟، ليرد "ممدوح ضاحكا: "لو أكلت لحمة جملي اعمل حسابنا معاك في طبق"، موضحا أن تناول اللحم الجملي لا ينقض الوضوء، ولكن الأحوط الوضوء خروجا من الخلاف بين العلماء.
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