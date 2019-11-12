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بنك قناة السويس: ارتفاع محفظة القروض المشتركة إلى 6 مليارات جنيه

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:40 م
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حسن رفاعي رئيس بنك قناة السويس
حسن رفاعي رئيس بنك قناة السويس
محمد عصام
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قال حسن رفاعي رئيس بنك قناة السويس، إن محفظة القروض المشتركة للبنك ارتفعت من 2.5 مليار جنيه نهاية 2017 إلى 6 مليارات جنيه في الوقت الحالي.

وتابع "رفاعي" خلال تصريحات صحفية، أن تلك القروض استخدم معظمها للقطاع الخاص في توريد معدات للشركات لتوسيع حجم اعمالها.

وتوقع "رفاعي" أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضا خلال الاجتماع المقبل للنة السياسات النقدية في ضوء تراجع معدلات التضخم  بنهاية اكتوبر الماضي.
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محفظة قروض بنك قناة السويس بنك قناة السويس البنوك الاقتصاد اليوم في مصر اخبار اقتصاد مصر اليوم

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