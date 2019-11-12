Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:42 م
Advertisements
بدراوي
بدراوي
إسلام شعراوي
Advertisements
بعد أقل من شهر على مُطالبة النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، نائب رئيس الحزب، بضرورة مراجعة أسعار السلع التموينية بدأت وزارة التموين في إتخاذ إجراءات وقرارات تنفيذية على الأرض لتخفيض أسعار أربعة سلع تموينية هي " الزيت، السكر، الدقيق، والأرز".

وأكد "بدراوي"، أن هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغدائيه سيبدءان بالفعل بداية من أول شهر ديسمبر المقبل في تخفيض أسعار تلك السلع بعد أن تمت الموافقة علي ذلك من قبل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك توافقًا مع الأسعار العالمية التي شهدت ركود وتباطؤ خلال الفترات الماضية.

وأردف "بدراوي" أنه وفق ما تنامي الينا من معلومات فإن سعر الزيت الخليط سينخفض من 9،5 جنيهات إلي 8،5 جنيهات وكذلك تراجع سعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات كما سينخفض سعر الدقيق إلى 6،50 جنيهات بدلًا من 6،75 جنيهات.

وشدد على أن قرارات المراجعة والتخفيض بدأت بالفعل من جانب الحكومة بما يؤكد أننا والحمد لله نتحدث دائمًا بالحقائق والأرقام فتقتنع الحكومة ويقتنع صانع القرار خاصة حينما تكون الأرقام صادقة وحقيقية وتتوافر الإرادة الحاضرة وبالتالي يتم التنفيذ والتطبيق.

وأضاف "بدراوي"، أن السوق العالمية تشهد تباطؤا وركودا واضحا في أسعار السلع التموينية حيث حصلت تعديلات جذرية في هذا الملف كما تشهد الموازنه العامة للدولة وفر كبير يقدر بعشرات المليارات وبالأخص في بنود الإنفاق والاستثمار تتراوح نسبته من 8% إلى 10% وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن فلابد من توجية تلك الوفرات إلى المواطن الفقير خاصة وان الأرقام الرسمية الحكومية تلمح إلى ان 32،5% من الشعب يعانون من الفقر، وأن هناك ما يقرب من ثلث الشعب ايضًا معرض للفقر بما يعني أن لدينا ما يقرب من 60 مليون مواطن، يعانون ظروف صعبة وهنا يبرز دورنا كنواب وكحكومة في كيفية توجية وتوفير دعم تستحقه تلك الأسر ناجم من الوفرات البائنه في الموازنة وفقًا لتقديرات الأسعار العالمية.

وأشار رئيس برلمانية الحركة الوطنية، إلى أن سعر القمح مقدر في الموازنة الحالية بـ250 دولار الآن، وبعد تراجع الأسعار العالمية اشترته الحكومة بـ219 دولار فقط وكذلك أسعار الزيت والسكر انخفضت بنسب تجاوزت الـ20% كل هذه الأرقام لا بد وأن تعود إلى جيب المواطن وفقًا لقرار رئيس الوزاراء الصادر منذ ما يقرب ثلاثة أشهر بآلية التسعير التلقائي، مُشددًا على أن كل هذه الأرقام وأكثر منها تحدثت فيها تحت قبة مجلس النواب ووجهت مطالبا مباشرة وواضحة للحكومة بضرورة الالتزام أمام المواطن بما اتخذته من قرارات سالفة وتخفيض الأسعار في تلك السلع، واعتقد أن هذا ما يحدث بالفعل الآن في أسعار سلع "الزيت، السكر، الأرز والدقيق" والمقرر انخفاض أسعارها في بداية شهر ديسمبر المقبل.

وتابع: "لقد سبق أيضًا وتحدثنا عن ضرورة تخفيض أسعار المحروقات وبالفعل صدرت القرارات وتم التخفيض لذا فإنني أتعهد باستكمال الحديث عن ضرورة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء والسولار وفقا لسعر الصرف الجدىد وسعر برميل البترول".
عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل
عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النائب محمد بدراوي

أخبار تهمك

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

منذ أقل من ساعتين

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 22 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ ساعتين

رودريجو يفاجئ ريال مدريد بقرار مثير

منذ ساعتين و 40 دقيقة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ ساعة و نصف

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الدفع بكميات من المكرونة لمواجهة نقص الأرز المُدعم في الإسكندرية

تفاصيل إضافة "الأرز والفول" على بطاقات التموين في شهر أبريل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:09 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

02:42 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status