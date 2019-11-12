"أبو العينين": نستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه في قطاع السياحة

قال محمد أبو العينين رئيس مجموعة شركات كليو باترا، إنه يستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه في القطاع السياحي المصري.





وتابع "أبو العينين"، خلال تصريحات له، إن تلك الاستثمارات تشمل انشاء مجموعة من الفنادق والمجمعات السياحية في اراضي للشركة في مناطق الساحل الشمالي ومرسي علم، والغردقة، مشيرًا إلى أن تلك التوسعات تستهدف انشاء 2 الف غرفة سياحية.





واضاف "أبو العينين" أن تلك التوسعات سيتم تمويلها بنسبة 50% ذاتيًا، و50% الأخري جاري قروض البنوك، جاري التفاوض مع العديد من البنوك من ضمنهم بنك الاسكندرية وبنك قناة سويس والبنك الأهلي المتحد.





وأشار إلى أنه يتوقع حدوث نشاط للقطاع السياحي في مصر، بعد قرار بريطانيا برفع الحظر عن سفر السياح لشرم الشيخ الذي اكد انهاتعد امن المناطق السياحية نتيجة للاجراءات والترتيبات الأمنية المتشددة التي تشهدها.