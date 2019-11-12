Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبو العينين": نستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه في قطاع السياحة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:33 م
Advertisements
رجل الاعمال محمد ابو العينين
رجل الاعمال محمد ابو العينين
محمد عصام
Advertisements
قال محمد أبو العينين رئيس مجموعة شركات كليو باترا، إنه يستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه في القطاع السياحي المصري.

وتابع "أبو العينين"، خلال تصريحات له، إن  تلك الاستثمارات تشمل انشاء مجموعة من الفنادق والمجمعات السياحية في اراضي للشركة في مناطق الساحل الشمالي ومرسي علم، والغردقة، مشيرًا إلى أن تلك التوسعات تستهدف انشاء 2 الف غرفة سياحية.

واضاف "أبو العينين" أن تلك التوسعات سيتم تمويلها بنسبة 50% ذاتيًا، و50% الأخري جاري قروض البنوك، جاري التفاوض مع العديد من البنوك من ضمنهم بنك الاسكندرية وبنك قناة سويس والبنك الأهلي المتحد.

وأشار إلى أنه يتوقع حدوث نشاط للقطاع السياحي في مصر، بعد قرار بريطانيا برفع الحظر عن سفر السياح لشرم الشيخ الذي اكد انهاتعد امن المناطق السياحية نتيجة للاجراءات والترتيبات الأمنية المتشددة التي تشهدها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجموعة كلية باترا كليو باترا للسيراميك رجل الاعمال محمد ابو العينين الاقتصاد المصري ابو العينين

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ ساعة و نصف

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 20 ساعة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة و 6 دقيقة

رودريجو يفاجئ ريال مدريد بقرار مثير

منذ أقل من ساعتين

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

منذ أقل من ساعة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ 39 دقيقة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

فورد تستثمر 4 مليار دولار في مصنع للسيارات ذاتية القيادة

الحكومة توثق المشروعات القومية الكبرى خلال 6 سنوات في "مصر.. مسيرة الإنجازات"

الشرقيون للتنمية العمرانية: نستهدف إنشاء 18 مصنع بالمرحلة الاولي في المدينة الصناعية بالعين السخنة

اليوم.. المصريون يستردون حصيلة شهادات استثمار قناة السويس

في عهد السيسي| إنجازات قطاع السياحة لا تعد ولا تحصى

"السيسي" ينهض بالسياحة.. كيف زادت الإيرادات خلال 5 سنوات؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status