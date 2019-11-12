مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في 4 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع 4 حوادث متفرقة بنطاق مراكز كفر الدوار ووادي النطرون وبدر بمحافظة البحيرة.



,ju,] البداية تلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بقسم شركة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الزراعى بجوار كفر الدوار أمام مصنع البرتقال اتجاة الاسكندرية.



وعلn الفور انتقل ضباط المباحث وتبين حدوث تصادم بين سيارة "توناية" وأخرى نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من "مرسي نصر كامل" 45 عاما، و"حمدية عبد اللطيف محمد" 50 عاما، و"فادية عبد العزيز عطا لله" 50 عاما، و"الشحات عبد الرحمن حامد" 55 عاما، و"جميلة سلطان عطا لله" 45 عاما، و"رضا عبد المولى لافى" 45 عاما، وتم نقلهم لمستشفي كفر الدوار العامة وجار عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وكما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو ١٢٨ اتجاة الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وأسفر عن اصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفي وادى النطرون المركزى، وهم كل من "عمر شعبان عبد الحميد" 26 عاما، و"إيمان ربيع عبد الحميد" 38 عاما، مقمين بمحافظة الفيوم ومصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجار عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وفي ذات السياق تلقي مدير الأمن، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث سير بمدخل مدينه بدر بجوار محولات، وأسفر الحادث عن وفاة "يحي محمد سعده" 38 عاما، ومقيم بقرية صلاح الدين وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارًا من ضباط المياحث بمركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سياره نص نقل الكيلو 78 اتجاه القاهرة طريق الضبعة بنطاق وادي النطرون.



وعلي الفور انتقل ضباط المباحث المباحث وتبين إصابة كل من "صالح محمد ابراهيم صالح" 37 عاما، و"سعد عبد الفتاح محمد احمد" 35 عاما، و"أحمد جمعه احمد علي" 43 عاما، و"محمد صلاح أبو قاسيه" 20 عاما، و"هشام صلاح أبو قاسيه" 25 عاما، جميعهم مقميمين بمحافظة الجيزة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي، وتم عمل الاشعات والاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الوقائع.