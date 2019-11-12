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العلاقات القطرية الإسرائيلية السبب فى توقف تمويل تميم لـ"حماس"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:27 م
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بوابة الفجر
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الكلمات المفتاحية

حماس توقف تمويل تميم العلاقات القطرية الإسرائيلية اسرائيل

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