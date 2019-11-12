Advertisements انفوجراف انفوجراف العلاقات القطرية الإسرائيلية السبب فى توقف تمويل تميم لـ"حماس" الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:27 م Advertisements Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية حماس توقف تمويل تميم العلاقات القطرية الإسرائيلية اسرائيل أخبار تهمك قرار عاجل من مصر بشأن تركيين مقيمين بها منذ حوالي 4 ساعات ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا منذ حوالي 19 ساعة فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك منذ نصف ساعة بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي منذ ساعة و نصف عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل | "طوارئ ورعد وسيول".. القاهرة تتأهب والأرصاد الجوية تحذر المواطنين: موجة شديدة تضرب مصر (التفاصيل الكاملة) منذ أقل من ساعة زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني" منذ حوالي 4 ساعات "أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو) منذ حوالي 11 ساعة هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو) منذ حوالي 18 ساعة «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع منذ حوالي 18 ساعة اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة منذ حوالي 19 ساعة رودريجو يفاجئ ريال مدريد بقرار مثير منذ ساعة تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo منذ حوالي 19 ساعة عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7 منذ حوالي 3 ساعات نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة منذ حوالي 19 ساعة موضوعات متعلقة قطر والصهاينة.. "هآرتس" تفضح العلاقة المشبوهة قبيل زيارة "نتنياهو".. التطبيع القطري الإسرائيلي يظهر في العلن سياسات غشيمة.. التطبيع القطري التركي الإسرائيلي لحماية "تميم" "ثنائي الشر".. قطر وإسرائيل يتحدان لضرب اقتصاد العرب شرط إسرائيل للموافقة علي دخول المنحة القطرية لغزة غزة: عودة المظاهرات الليلية والبالونات الحارقة