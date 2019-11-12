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"الإفتاء" توضح حكم الوضوء في الحمام (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:26 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "الوضوء في الحمام مكروه وتكرار المكروه حرام؟".

وعقب الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن من يفكر بهذه الطريق يروح يتعالج نفسيًا، أن الوضوء في الحمام ليس مكروه، والحمامات التي يكره فيها الوضوء هي التي يتم فيها الوضوء في نفس مكان قضاء الحاجة، وهذا غير موجود حاليًا"، موضحًا أن البسملة في الوضوء سنة، ومن أراد الحفاظ عليها ينطقها قبل دخوله الحمام، والحديث عن أن تكرار المكروه حرام غير علمي، وإنما من يفعله لا يعاقب".

وعن حكم القول في الدعاء عاجل غير آجل، وهل هذا حرام، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا جائز ولا شيء فيه.
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