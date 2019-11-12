إصابة 51 طفلا و3 مدرسين في هجوم كيميائي على رياض أطفال في الصين

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الثلاثاء، أن 54 شخصًا على الأقل، من بينهم 51 طفلاً، أُصيبوا بحروق جراء اقتحام شاب ساخط لروضة أطفال ورش مادة كيميائية تآكلية على الطلاب في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدارس في البلاد.





ووفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الحكومية عن سلطات المدينة، وقع الحادث يوم أمس الاثنين في مدينة كايوان، عندما تسلق الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، والملقب بـ كونج، إلى رياض الأطفال ورش الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم).





ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، ومقرها هونج كونج عن حكومة بلدية كايوان قولها، إن 51 طفلاً وثلاثة مدرسين أُصيبوا بحروق وأُرسلوا إلى مستشفى كايوان الشعبي ومستشفى PLA 926 للعلاج.





وذكر تقرير الصحيفة، أن حالة طفلين خطيرة.





وفي حوالي الساعة 3،35 مساء (بالتوقيت المحلي)، صعد الشاب إلى روضة دونغتشنغ ورش هيدروكسيد الصوديوم على الأطفال.





وقالت الشرطة، إنه احتجز بعد حوالي 40 دقيقة من الهجوم، حسبما أوردت شبكة news18 الهندية.





وأشار التقرير، إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرجل كان يتصرف بدافع "الانتقام من المجتمع"، لكن التحقيق مستمر.





يحتوي هيدروكسيد الصوديوم المعروف أيضًا باسم الصودا الكاوية على قاعدة كاوية عالية والقلويات التي تتحلل البروتينات في درجات الحرارة المحيطة العادية وقد تسبب حروقًا كيميائية شديدة. إنه قابل للذوبان بشدة في الماء، يمتص الرطوبة وثاني أكسيد الكربون بسهولة من الهواء.





أصبحت الهجمات، التي تصفها الشرطة عمومًا، والتي يقوم بها الأشخاص الساخطين في الصين الذين يستهدفون بشكل خاص رياض الأطفال والمدنيين في الأماكن العامة للتنفيس عن غضبهم شائعة في السنوات الأخيرة.





كان هذا الهجوم هو الأسوأ في السنوات الأخيرة حيث تم تنفيذ معظم الهجمات في الماضي باستخدام السكاكين.





في سبتمبر، قُتل ثمانية طلاب من مدرسة ابتدائية في مدينة انشي الصينية وأُصيب اثنان آخران في هجوم بسكين وحشي نفذه مُدان سابق.





ووقع الهجوم على مدرسة تشاويانغبو الابتدائية في بايانغبينغ، إنشي، مقاطعة هوبي.



