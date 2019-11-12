عبير موسي تعبر عن رفضها لأداء اليمين بشكل جماعي وتعتبره غير قانوني

إعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ أداء اليمين بشكل جماعي وترديد القسم وراء رئيس الجلسة "تقول في كتّاب" غير مقبول وبدعة، "لأن كل نائب لديه ثقة من صوتوا له ومُطالب باحترام الناخبين والقانون وبالتالي أن يؤدي اليمين بشكل منفرد"، كما ورد على لسانها.





وقد أكدت موسي ، في تصريح للبرنامج الإذاعي 'أحلى صباح'، أنّ نواب الحزب وجّهوا رسالة إلى رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو وطالبوا باتخاذ التدابير الضرورية، ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الافتتاحية المقررة غدا الأربعاء بصفة فردية.





وأوضحت أن هذا الطلب يأتي على خلفية الدعوة الموجّهة إلى النواب وتضمنت جدول أعمال الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الذي سيكون بصفة جماعية، "وهو غير قانوني لأن الدستور ينصّ في فصله 58 على أن كل عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب يؤدي اليمين بصفة فردية"، حسب ما أفادت به.



