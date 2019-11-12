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عبير موسي تعبر عن رفضها لأداء اليمين بشكل جماعي وتعتبره غير قانوني
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:20 م
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مروى الجلاصي
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إعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ أداء اليمين بشكل جماعي وترديد القسم وراء رئيس الجلسة "تقول في كتّاب" غير مقبول وبدعة، "لأن كل نائب لديه ثقة من صوتوا له ومُطالب باحترام الناخبين والقانون وبالتالي أن يؤدي اليمين بشكل منفرد"، كما ورد على لسانها.
وقد أكدت موسي ، في تصريح للبرنامج الإذاعي 'أحلى صباح'، أنّ نواب الحزب وجّهوا رسالة إلى رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو وطالبوا باتخاذ التدابير الضرورية، ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الافتتاحية المقررة غدا الأربعاء بصفة فردية.
وأوضحت أن هذا الطلب يأتي على خلفية الدعوة الموجّهة إلى النواب وتضمنت جدول أعمال الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الذي سيكون بصفة جماعية، "وهو غير قانوني لأن الدستور ينصّ في فصله 58 على أن كل عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب يؤدي اليمين بصفة فردية"، حسب ما أفادت به.
ويجدر التذكير، بأن يوم غد الأربعاء 13 نوفمبر 2019، تنعقد الجلسة العامة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد، التي يجري الإستعداد لها حاليا، حيث يتم اليوم القيام بالإستعدادات الأخيرة لترتيبات الجلسة، التي سيؤدي خلالها النواب الجدد اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم رسميا.
وستنطلق الجلسة على الساعة العاشرة صباحا، وسيترأسها مورو قبل أن يسلّم رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا وهو راشد الغنوشي (78 سنة)، وأصغرهم سنا عبد الحميد المرزوقي 24 سنة (قلب تونس) ومريم بن بلقاسم 27 سنة(حركة النهضة).
وسيؤدي رئيس الجلسة ومساعديه اليمين، قبل أن يدعوا النواب الجدد لأداء اليمين.
وسيتم إثر ذلك تركيز لجنة الإنتخابات والإحصاء والتي تضم 7 أعضاء، ويتم تشكيلها حسب تركيبة المجلس النيابي الجديد، وستشرف على جميع الإنتخابات التي ستجرى داخل المجلس وأولها انتخاب رئيس مجلس النواب.
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