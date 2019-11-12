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فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:23 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
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فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو مرتضى منصور، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نهاية أكتوبر الماضي، إنه مستعد للتطوع كمدع بالحق المدني عن أسرة الشاب محمود البنا، المعروف بـ"شهيد الشهامة"، وعنالشاب محمد عيد الشهير بـ"شهيد التذكرة" محمد عيد، الذي لقي مصرعه منذ شهر فور إجباره من قبل كمسري القطار على إلقاء نفسه من القطار لعدم قدرته على دفع غرامة التذكرة.

تفاعل نشطاء السوشيل ميديا مع فيديو مرتضى منصور

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقفه الإنساني، حيث علق الجمهور على فيديو مرتضى منصور بإعلانه بالتطوع للدفاع عن "شهيد الشهامة" و"شهيد التذكرة" قائلًا: "بصراحه كبرت في نظري قوي ياسياده المستشار مرتضي ربنا معاك وينصرك".

وعلق حساب على فيديو مرتضى منصور قائلًا: "ياريت والله ربنا يقويك ويجبر بخاطرك ان شاء الله هتقدر تجيب حقهم"، وقال آخر: "احنا بنشكرك علشان أن شاء الله ربنا هيقف جنبك علشان تجيب حق الولد وتبرد نار أمه وابوه".

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور فيديو مرتضى منصور شهيد الشهامة شهيد التذكرة رئيس نادي الزمالك تطوع

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