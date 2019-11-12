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بفستان عاري الكتفين درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:22 م
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درة
درة
هبة أحمد
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تحرص الفنانة درة، على مشاركة محبيها صورُا من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث نشرت صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان "كط طويل اللون أبيض"، مصنوع من قماش الشيفون، وأعتمد تصميمه على الطبقات المتعددة من منطقة الخصر مع وجود ذيل طويل، وتركت شعرها منسدلُا على كتفيها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً، ونالت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.

مشاركة درة فى مسلسل "بلا دليل" 

وفى سياق آخر، يشار أن درة يعرض لها حاليا على قناة cbcمسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة كلا من حازم سمير، نيكولا معوض، درة، خالد سليم، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، والمسلسل ينتمى للدراما المطولة ذات ال45حلقة،ويعتمد على الإثارة والتشويق.
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