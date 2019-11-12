"اغتيال قيادي جهادي وتهديد إسرائيلي".. مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، واستشهاده، فهناك تصعيد إسرائيلي خطير على قطاع غزة، حيث اعتقلت حارس من المسجد الأقصى.





اغتيال قيادي في الجهاد

اغتالت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين اثنين بقصف منزل شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة.





وأفاد شهود عيان، بأن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على منزل فى حى الشجاعية ما أدى إلى استشهاد القيادى في سرايا القدس الذراع العسكرى لحركة "الجهاد" الإسلامى بهاء أبو العطا (42 عاما) وزوجته، وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى الشفاء.





وذكرت مصادر فلسطينية أن التوتر يسود قطاع غزة، وأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب المناطق الشرقية.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد مواطن ومواطنة وإصابة 2 آخرين بجروح جراء القصف.

وأعلن جيش الاحتلال بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تمكن من اغتيال أبو العطا، مدعيا أن أبو العطا هو المسئول عن تنفيذ القصف على مستوطنات الاحتلال في جولات القتال التي تكررت مؤخرًا.





قصف مستوطنة سديروت الإسرائيلية

وعلى الفور، أعلنت "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسئوليتها عن قصف مستوطنة سديروت الإسرائيلية برشقة صاروخية.





وقالت الكتائب، إن هذا القصف يأتي ضمن الرد الأول على عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني، لا سيما جريمة اغتيال القيادي بهاء ابو العطا في مدينة غزة، مؤكدة أن مفاجآت كثيرة تنتظر الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن دائرة الرد سوف تتسع في الساعات القادمة.





وأشارت إلى أنها رفعت حالة الاستنفار العام في صفوف مقاتليها إلى الدرجة القصوى للرد على الجريمة الإسرائيلية باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا.





اعتقال حارس المسجد الأقصى

بينما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حارسًا من المسجد الأقصى المبارك.





وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس المقدسي إيهاب أبو غزالة، أثناء عمله في محيط مصلى باب الرحمة بالأقصى، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس المحتلة.





تصعيد إسرائيلي

وأفادت "العربية" في نبأ عاجل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت جنود من الاحتياط واستقدم دبابات إلى محيط غزة.





وذكرت القناة أن حكومة إسرائيل الأمنية قررت شن غارات مكثفة على قطاع غزة، في أعقاب قصف منزل الشهيد بهاء أبو العطا والذي أسفر عن استشهاده برفقة زوجته وإصابة جميع أطفاله.





تهديد إسرائيلي

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القتال قد يطول مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بعدما قتلت إسرائيل قائدًا ميدانيًا كبيرًا من الحركة في قطاع غزة.

إدانة الرئاسة الفلسطينية

فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم مواطن وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حى الشجاعية بمدينة غزة.





ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وحملت الرئاسة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع.





كما طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورًا وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.



