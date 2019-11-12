رونالدو: ميسي هو من جعلني الأفضل

أثنى النجم البرتغالي الأسطوري ونجم يوفنتوس الإيطالي "كريستيانو رونالدو" على غريمه وأيقونة نادي برشلونة الإسباني "ليونيل ميسي"، مؤكداً أنه هو من دفعه ليكون أحد أساطير كرة القدم.

وكشف رونالدو أن المنافسة بينهما "منافسة شريفة وصحية، وأنها جاءت في صالحه وصالح ميسي، ليكونا من أفضل من لمس كرة القدم عبر التاريخ.





وقال الدون لصحيفة "فرانس فوتبول" : "وجودنا سوياً في الدوري الإسباني جعلني أفضل وأكثر كفاءة".

وتابع: " كان حضوري وجاهزيتي في ريال مدريد أكثر من مانشستر يونايتد، من وجهة نظري كانت منافسة صحية وشريفة".





وأضاف: " جمعتنا منافسة لمدة 15 عاماً، هذا لا يحدث كثيراً في تاريخ كرة القدم، إنه ليس بالأمر السهل".





وإستطرد: " بالتأكيد تربطني علاقة جيدة بميسي، لكنني لم أتناول العشاء معه قط، أتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل".





وأتم: " لا يمكنك فعل الشئ الكثير دون موهبة، وإذا توفرت الموهبة، ستضيع دون بذل الجهد، لا يوجد شئ يهبط من السماء، أود أن أظل صغيراً، ما كنت أصل لتلك المكانة دون بذل أقصى جهد لدي".





ويعاني رونالدو من إنتقادات عديدة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل مدربه ماوريسيو ساري يقوم بتغييره في مبارتين متتاليتين لأول مرة منذ إرتداؤه القميص الابيض والأسود.





ويستعد رونالدو للمرحلتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، حيث سيخوض مواجهتين سهلتين أمام ليتوانيا ولوكسمبورج خلال فترة التوقف الدولي.