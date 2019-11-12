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خالد البلشي.. الخادم لمصالح جماعة الإخوان الإرهابية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:16 م
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خالد البلشي
خالد البلشي
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يواصل خالد البلشي، الناشط السياسي، تبنيه جميع المواقف التي تخدم مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية دون تمييز.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "البلشي"، أو كما أطلقوا عليها "لعبة الإخوان"، وأمثاله من الدمى في أيدي تنظيم الإخوان الإرهابي، يواصلون الإساءة إلى الدولة المصرية وتعمد تشويهها بسبب أموال الإخوان التي تغدقها على نشطاء السبوبة لإظهار أن هناك تعددية في المعارضة، وأنها ليست من الإخوان فقط.

ويبدو أن جهود الدولة المصرية ونجاحها على جميع الأصعدة لا تروق لـ"البلشي" وأمثاله، أو تتعارض مع مصالحهم، وهذا منطق من يريدون هدم مصر لصالح جماعة تدبر المؤامرات لمصر وشعبها بالتعاون مع أنظمة دول معادية.

فيما أيدت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة الرد على "لعبة الإخوان"، مؤكدين أن من يطلقون على أنفسهم "نشطاء" لا يفكرون في دعم مصر أو تقديم حلول منطقية لمواصلة الدولة المصرية تقدمها، بل يسعون دائمًا لنشر الفوضى وضرب الإاستقرار وزرع الانقسامات الفئوية لصالح جهات تمولهم.

وطالب بعض المدونين من "البلشي" والنشطاء السياسيين، إعلان الذمة المالية الخاصة بهم، مشيرين إلى ضرورة إعلان النشطاء مصدر دخلهم أو الأسباب الحقيقية لاتخاذهم من منصات التواصل الاجتماعي بل ومنصات الإخوان أيضًا أداة للمشاركة في الهجوم على مصر وتشويه صورتها دوليًا.
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الكلمات المفتاحية

خالد البلشي اﻻرهاب اﻻخوان

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