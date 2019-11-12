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تأكيد لإنفراد"الفجر الفني" ناريمان تكشف تفاصيل تقديمها ديو غنائي مع زوجها رامي جمال

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:11 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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إنفرد"الفجر الفني" منذ أيام بخبر تقديم خبيرة التجميل ناريمان، ديو غنائي مع زوجها الفنان رامي جمال، وتفاصيل الأغنية، التي تحمل عنوان "مش ملاحظ حاجة" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان رامي جمال.

وأكدت، ناريمان من خلال حوارها مع برنامج "أرب وود" على تقديم ديو غنائي مع الفنان رامي جمال.
وكشفت عن رد فعلها عقب عرض رامي، عليها بتقديم الديو الغنائي معها، حيث قالت،"فرحت جدا وشبطت فيها وخلاص دي أغنيتي مينفعش يرجع في كلامه".

يُذكر أن الجمهور عرف ناريمان، من خلال ألبوم "شخبطة علي الحيط" والذي طرح عام 2011، وضم الألبوم عدد كبير من النجوم منهم محمد حماقي، ورامي جمال، وتامر علي، حيث قدمت ناريمان، أغنية "مبقاش في حاجة" وهي من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.


ومن المعروف عن "رامي، وناريمان" أن تجمعهما قصة حب شديدة، حيث يصرح جمال دائمًا، عن علاقته بناريمان قائلًا: "أنا مراتي صديقتي، ومتجوزتهاش جواز صالونات، أنا بحبها وبينا قصة صداقة طويلة جدًا قبل الجواز وبينا تفاهم وكلام كتير اتكلمناه، وتقريبًا بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم وأعتقد مخدتش قرار الاعتزال عشان خاطري بس، ولكنها مقتنعة".
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الكلمات المفتاحية

ناريمان رامي الجمال الفنان رامي جمال الفجر الفني

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