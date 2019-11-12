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فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:05 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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تحسرت جماهير القلعة البيضاء على فيديو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو يعلن على الهواء إطلاق قناة النادي الرسمية خلال أسبوع من تاريخ 27 أكتوبر الماضي وهو ما لم يحدث حتى الآن مما أصاب الجماهير بالصدمة.

 

وتعهد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية لجماهير فريقه بإطلاق قناة النادي الرسمية مؤكدًا أن المعدات جاهزة لتليق باسم وسمعة القلعة البيضاء.

 

وكان من المفترض أن تكون قناة نادي الزمالك على نايل سات بتردد 112019 والاستقطات أفقي بمعامل تصحيح الخطأ: 5/6 ومعدل الترميز: 27500 لتكن نافذة لكل جماهير القلعة البيضاء.

 

واختار مرتضى منصور عددًا من مقدمي البرامج للقناة مثل خالد الغندور وأحمد جمال بالإضافة إلى مجموعة من المحلليين في مقدمتهم طارق يحيى وجمال حمزة

 

وقام نادي الزمالك بتأجير قناة الحدث خلال الفترة الماضية وظهر فيها برنامج الزمالك اليوم بتقديم أحمد الغندور.

 

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