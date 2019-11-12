اعتقال "دواعش" خططوا لهجوم بألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص في مدينة أوفنباخ بغرب البلاد، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم داعش.

قال الادعاء الألماني، إن المشتبه به الأساسي ألماني من أصل مقدوني، عمره 24 عاما أراد تصنيع متفجرات، وحاول شراء سلاح من الإنترنت، وأن شريكيه مواطنان تركيان عمر أحدهما 21 عاما، والآخر 22 عاما.

ووفي بيان صحفي، قالت مدعية فرانكفورت، ناديا نيسن، إن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن في الهجوم.