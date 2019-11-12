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النيابة تستدعي مدرسا بتهمة ضرب طالب بـ"الخرطوم" في الخصوص

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:05 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أمرت النيابة العامة بالخصوص، باستدعاء مدرس للتحقيق في محضر حررته ولية أمر أحد الطلاب بمدرسة الرضوان الخاصة اتهمته فيه بضرب ابنها بالخرطوم إصابته بإصابات في الظهر والأجناب والوجه.

وكما طلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة.

وكانت أجهزة أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من والدة الطالب أدهم محمد كمال بالصف الثاني الإعدادي ضد مدرس بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتعدي على نجلها بالخرطوم مما أصابه بعدة إصابات بجسدة.

وعللت والدة الطالب في شكواها، أن المدرس ضرب نجلها في المرة الأولى لعدم قدرة نجلها على الكتابة ورائه، وكما قام بضربه في المرة الثانية، بحجة أنه يحدث ضجيجا مما أثار غضب المدرس وقام بضربه، بخرطوم، محدثا إصابات بجسده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم19071 جنح الخصوص وتولت النيابة التحقيق.
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