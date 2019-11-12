بشعر كيرلي ريهام حجاج تشعل إنستجرام بأحدث ظهور لها



وظهرت "ريهام" بلوك جديد حيث ظهرت بتسريحة شعر "كيرلي" فمنحتها التسريحة إطلالة رائعة وجذابة، مما زاد إعجاب الجمهور ونالت الكثير من التعليقات الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج كان مسلسل "كارمن"، وشاركها في البطولة الفنان "محمد الكيلاني،وولاء الشريف، ومحمد مهران، وعمر الشناوي، ومحمد مرزبان، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت".







من أعمالها الفنية



مسلسلات: "وضع أمني، نصيبي وقسمتك،الكبريت الأحمر، يونس ولد فضة، بنات سوبرمان، الحكر، سجن النسا، السيدة الأولى، هبة رجل الغراب، أحلى أيام، نقطة ضعف،اسم مؤقت، رقم مجهول،شربات لوز".



ومن الأفلام





رغدة متوحشة، مولانا،القرد بيتكلم،سطو مثلث،يوم مالوش لازمة،سوء تفاهم،كرم الكينج،سفاري.



شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج، متابعيها بصوره لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".