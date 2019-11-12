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رئيس "إجابات": تم الكشف على 15 ألف إفريقي ضمن "100 مليون صحة"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:01 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، إن مصر ستكون خالية من فيروس سي" تمامًا بحلول عام 2020، موضحًا أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يعطي روح الانتماء لإفريقيا؛ لكون إفريقيا تعتبر كنز بالنسبة لمصر.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي، أطلق مبادرة لعلاج مليون إفريقي من "فيروس سي"، وحتى الآن تم توقيع الكشف على 15 ألف مواطن إفريقي في تشاد وجنوب السودان فقط.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، أن بعض المواطنين يأتوا من الخارج للعلاج من "فيروس سي" في مصر"، مشددًا على ضرورة أن نستغل ذلك في التسويق للسياحة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى أن تكلفة علاج فيروس سي في الخارج تصل لنحو 60-70 ألف دولار، بينما في مصر تكلفة علاج الأجنبي قد تصل بحد أقصى لـ 10 آلاف دولار.
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