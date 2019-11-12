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رنا خليل تجمع إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس بأدهم سليمان وأية عقيل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:59 م
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تذكرة سينما
تذكرة سينما
محمود حنفي
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أعلنت الفنانة الشابة رنا خليل عن تقديمها لأول أغنية لها تحت عنوان «تذكرة سيما»، والتي بدأ بثها عبر عدد من المحطات الإذاعية.


وأكدت رنا خليل صاحبة الفكرة الابداعية للأغنية أن أغنية "تذكرة سيما" تجمع لأول مرة بين نجوم زمن الفن الجميل ونجوم الشباب، حيث يقم بالغناء كلا من الفنانين اسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وعلاء ولى الدين ⁦رحمهم الله و يشاركهم عدد من المطربين الشباب احمد العتبانى وادهم سليمان وايه عقيل والأداء الصوتى اسلامى محى.


وأضافت: "الأغنية تم أهدائها لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية قبل أيام قليلة".


وأشارت رنا، إلى أن الفكرة مختلفة تماما عن أي أغنية سب تقديمها عن السينما، وهو ما جعل عدد كبير من الفنانين يشيدون بها مثل السيناريست تامر حبيب والمطرب ابو والمطربة كارمن سليمان ومدير شبكة قنوات دى ام سى السيناريست هشام سليمان والمنتج طارق الجناينى.


يذكر أن أغنية "تذكرة سيما" من انتاج شركة r.k. works الفكر الابداعى للفنانة الشابة رنا خليل، إخراج أحمد حمدي وأيمن لطفى، غناء احمد العتبانى وادهم سليمان وآية عقيل، والأداء الصوتى اسلامى محيي، وهي من كلمات محمد حسنى عبد المالك، ألحان أحمد العتبانى، توزيع أسامة سامى، والهندسة الصوتية للمهندس ياسر سامى.
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الكلمات المفتاحية

سينما تذكرة سينما اية عقيل ادهم سليمان

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