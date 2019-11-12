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عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:58 م
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حمدي فتحي
حمدي فتحي
محمد الصو
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يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد لاعب فريق الشباب، خلال المباريات المقبلة تعويضا لغياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، والذي تعرض للإصابة في تدريبات المنتخب الوطني الأول استعدادا للتصفيات الإفريقية.

واستقر فايلر، على تواجد العربي بدر لاعب وسط الشباب، ضمن قوائم الفريق المستقبلية بعد التأكد من غياب حمدي فتحي لمدة طويلة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

وكان العربي بدر شارك في تدريبات الفريق الأول، خلال فترة تولي الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، واستمر تحت ولاية فايلر الحالية.

وتعرض حمدي فتحي لاعب منتخب مصر لإلتواء بالركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب برج العرب بالأسكندرية، ليفتقد الفراعنة خدمات اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.


وأثبتت الفحوصات الطبية والآشعة التي أجراها عقب التدريبات مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا إصابته بقطع بغضروف الركبة ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون ، أمام كينيا يوم الخميس المقبل.

ويخوض مباراة أخرى في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية أمام جزر القمر يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

وكان حمدي فتحي حفظ ماء وجه حسام البدري مدرب المنتخب بعد تسجيله هدف الفوز أمام بوتسوانا في المباراة الودية الأولى للمدرب، ثم هدف جديد في شباك ليبيريا في اللقاء الودي الثاني استعدادا للتصفيات.

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، تحمل تكاليف علاج اللاعب بالكامل، بعد تعرضه للإصابة داخل معسكر الفراعنة، حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تنص على تحمل الاتحادات الأهلية علاج اللاعبين المصابين داخل المعسكرات الوطنية.
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