نجيب ساويرس لقطر: "بطلوا تمويل الإرهاب علشان هتخسروا في الآخر"

عقب رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أزمة شركة الديار العقارية القطرية، قائلًا: ""ماحدش بيهاجم قطر زيي فشهادتي مش مجروحة، ومصلحتي الحفاظ على العمالة في مشروع ديار، البالغ عددهم 4500 نساعدهم يفتحوا الفندق، وياريت قطر تبطل تمويل الإرهاب لأنهم هيخسروا الخناقة في الآخر، ولازم نحل الموضوع ده لمصلحة مصر".



وأكد "ساويرس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن "خناقة" مصر مع قطر خلاف سياسي وليس لها علاقه بالاستثمار لو دخلنا السياسة في الشغل الدنيا هتبوظ".



وعن أزمة جزيرة أمون، قال رجل الأعمال، إنه يحب أهل النوبة بشدة، معلقًا: "لما بشوف حد نوبي ببقى عاوز أبوسه"، متابعًا: "ولكن الجزيرة دي ملكية خاصة وأمر يخص سميح ساويرس"، لافتًا إلى أن شقيقه قام بشرائها، ولم يحصل على شيء بدون تراخيص، وإذا كانت هناك مشكلة فتكون مع الدولة وليس مع شقيقه.

