مقتل 16 شخصًا وإصابة 40 آخرين في حادث تصادم بين قطارات بنجلاديش

قال مسؤولون، إن رجال الانقاذ في بنجلادش يكافحون، اليوم الثلاثاء، لسحب الركاب من حطام الطائرة بعد تصادم مباشر بين قطارين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الاقل واصابة أكثر من 40.



واصطدم قطار متجه إلى مدينة تشيتاجونج الساحلية الجنوبية وواحد متجه إلى دكا في حوالي الساعة الثالثة صباحًا (2100 بتوقيت جرينتش) في براهمانباريا، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة، حيث انهار ثلاثة مقصورات من القطار المتجه جنوبًا.



وقال محمد مسلم البالغ 50 عامًا الذي كان بين الركاب وكان كثير منهم نائما في ذلك الوقت لرويترز بالهاتف "عندما خرجت من القطار رأيت جثث بلا رؤوس ولا أرجل ولا يدين."



وأضاف مسلم، الذي كان يستقل القطار المتجه إلى الميناء: "كنا على وشك الموت، لكن الله أنقذنا".



وفجأة كان هناك انفجار كبير. وقال أحدهم في القطار المتجه إلى دكا في لقطات تلفزيونية: "لقد رأيت الناس يصرخون".



وبث التلفزيون صورًا لأطباء يعالجون الأشخاص من كسر في الأطراف وإصابات في الرأس في المستشفيات.



وقال حياة عدول دول خان مسؤول المنطقة لرويترز بالهاتف، حتى الان تم انتشال 16 جثة. محذرًا من أن عدد القتلى قد يرتفع خلال جهود الانقاذ بالنيران والشرطة وحرس الحدود ومسؤولي الجيش.



وقال خان، لقد تم إدخال أكثر من 40 مصابًا في المستشفيات، وكان بعضهم في حالة حرجة.



وأعربت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عن صدمتها وحزنها للإصابات والخسائر في الأرواح، وحثت المسؤولين والجمهور على تقديم الدعم للضحايا.



ولم يتضح على الفور كيف أصبح القطاران على نفس المسار، وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق.



وقال أحد رجال الشرطة، شيام كانتي داس للصحفيين "أحد القطارات ربما انتهكت الإشارة، مما أدى إلى المأساة".



وحوادث السكك الحديدية في بنغلاديش تحدث بشكل متكرر نسبيًا، وكثير منها في المعابر غير الخاضعة للرقابة، وأيضا بسبب سوء حالة المسارات.



