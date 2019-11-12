Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل 16 شخصًا وإصابة 40 آخرين في حادث تصادم بين قطارات بنجلاديش

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
قال مسؤولون، إن رجال الانقاذ في بنجلادش يكافحون، اليوم الثلاثاء، لسحب الركاب من حطام الطائرة بعد تصادم مباشر بين قطارين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الاقل واصابة أكثر من 40.

واصطدم قطار متجه إلى مدينة تشيتاجونج الساحلية الجنوبية وواحد متجه إلى دكا في حوالي الساعة الثالثة صباحًا (2100 بتوقيت جرينتش) في براهمانباريا، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة، حيث انهار ثلاثة مقصورات من القطار المتجه جنوبًا.

وقال محمد مسلم البالغ 50 عامًا الذي كان بين الركاب وكان كثير منهم نائما في ذلك الوقت لرويترز بالهاتف "عندما خرجت من القطار رأيت جثث بلا رؤوس ولا أرجل ولا يدين."

وأضاف مسلم، الذي كان يستقل القطار المتجه إلى الميناء: "كنا على وشك الموت، لكن الله أنقذنا".

وفجأة كان هناك انفجار كبير. وقال أحدهم في القطار المتجه إلى دكا في لقطات تلفزيونية: "لقد رأيت الناس يصرخون".

وبث التلفزيون صورًا لأطباء يعالجون الأشخاص من كسر في الأطراف وإصابات في الرأس في المستشفيات.

وقال حياة عدول دول خان مسؤول المنطقة لرويترز بالهاتف، حتى الان تم انتشال 16 جثة. محذرًا من أن عدد القتلى قد يرتفع خلال جهود الانقاذ بالنيران والشرطة وحرس الحدود ومسؤولي الجيش.

وقال خان، لقد تم إدخال أكثر من 40 مصابًا في المستشفيات، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأعربت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عن صدمتها وحزنها للإصابات والخسائر في الأرواح، وحثت المسؤولين والجمهور على تقديم الدعم للضحايا.

ولم يتضح على الفور كيف أصبح القطاران على نفس المسار، وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق.

وقال أحد رجال الشرطة، شيام كانتي داس للصحفيين "أحد القطارات ربما انتهكت الإشارة، مما أدى إلى المأساة".

وحوادث السكك الحديدية في بنغلاديش تحدث بشكل متكرر نسبيًا، وكثير منها في المعابر غير الخاضعة للرقابة، وأيضا بسبب سوء حالة المسارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حادث قطار بنجلاديش اجراء

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من مصر بشأن تركيين مقيمين بها

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 19 ساعة

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 18 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

9 قتلى وعشرات الجرحى في حادث اصطدام قطار بأنقرة

أمير قطر يعزي أردوغان في ضحايا حادث القطار

وفاة ٦ وإصابة ١٦ فى حادث قطار بالدانمارك

أشهر ١٠ حوادث للقطارات حول العالم

محكمة هندية تبرأ 4 هندوس في انفجار قطار كان متجه إلى الحدود مع باكستان

مصرع شخص وإصابة 30 إثر تصادم قطارين بحيدر أباد في الهند

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

11:23 ص

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

01:01 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status