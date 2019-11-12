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بي ام دبليو تعلن الكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة "M2 CS"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:36 م
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بي ام دبليو M2 CS
بي ام دبليو M2 CS
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أعلنت شركة بي ام دبليو عن إطلاق سيارتها الرياضية الجديدة "M2 CS"، وحافظت الشركة على المميزات الكلاسيكية في السيارات الرياضية من العديد من النواحي، حيث حصلت M2 CS على تصميم خارجي مألوف يتميز بالرفارف العريضة والمظهر الجريء مع جنوط ذهبية ومكابح كربون سيراميك عالية الأداء، مع بعض لمسات الكربون فايبر الخارجية لمظهر رياضي أكثر.

وتجد تصميم بسيط للسيارة الرياضية في الداخل، حيث حصلت على لوحة عدادات رقمية بتصميم تقليدي وكونسول وسطي يعكس هوية بي إم دبليو المحافظة، وتوفر السيارة عجلة قيادة رياضية مكسوة بالكانتارا والمقاعد الرياضية، وعلى خلاف معظم السيارات الرياضية الفاخرة فسوف تتوفر M2 CS بناقل حركة يدوي إلى جانب خيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي الكلتش.

وحصلت السيارة على قوة الدفع من محرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو ينتج 444 حصان و 550 نيوتن-متر كافية لدفع السيارة من الثبات إلى 96 كم/س في 4 ثوان مع ناقل الحركة اليدوي، أو في 3.8 ثانية عند اختيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وحصلت السيارة على ترس تفاضلي ونظام تعليق من تطوير قسم M بالكامل.

ويمكنكم الاختيار بين وضعيات القيادة، Comfort المريحة، Sport الرياضية أو Sport+ للأداء العالي. بالطبع بعد شراء السيارة التي تحمل سعر يبدأ من 95,000 يورو.
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